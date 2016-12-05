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توزيع 6 أطنان سكر على أهالى مدينة العريش بـ7.5 جنية للكيلو

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توزيع 6 أطنان سكر على أهالى مدينة العريش بـ7.5 جنية للكيلو توزيع 6 أطنان سكر على أهالى مدينة العريش بـ7.5 جنية للكيلو

انتهت مديرية بشمال سيناء من توزيع 6 أطنان سكر على الأهالى بسعر 7.5 جنية للكيلو، وقال فتحى راشد أبو حمدة مدير التموين بشمال سيناء، أن دفعة جديدة من السكر وصلت للمحافظة أمس وتم الانتهاء من توزيعها على الأهالى داخل مدينة العريش، وتم التوزيع فى ميادين البلدية، والمالح، والنصر، والفواخرية، والمساعيد ، وخصص 2 كيلو لكل فرد.

وأضاف أبو حمدة أن المقررات التموينية لشهر ديسمبر وصلت للمحافظة، من المقرر البدء فى توزيعها خلال يومين، وتشمل هذا الشهر 2 كيلو سكر ونصف كيلو زيت لكل فرد، كما تقرر أن يسمح بصرف نقاط الخبز على البطاقة التموينية بسلع أخرى من المجمعات التموينية ومجمعات الأهرام.

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