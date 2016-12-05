حبس مدير شركة «هاينز» ٤ أيام لاتهامه باستخدام منتجات منتهية الصلاحية

أمرت نيابة ثان أكتوبر بحبس مدحت.م 46 سنة مدير شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ”هاينز” 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستخدام منتجات منتهية الصلاحية فى عملية إنتاج منتجات الطماطم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت النيابة قد أمرت بعرض الاسطوانة المقدمة من جانب أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والتى تثبت تورط الشركة سالفة الذكر فى استخدام مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى فى عملية تصنيع منتجات الطماطم من صلصلة وكاتشب وخلافه، على فريق مختص لتفريغها وبيان محتواها، وكتابة تقرير وافي عنها، لإرفاقه بملف القضية.

واستمعت النيابة لأقوال “مهران”، والذى أكد خلال التحقيقات، إن مجموعة من حركة شباب ضد الفساد قد تمكنوا من التقاط مجموعة من الصور داخل شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ”هاينز”، تصور حجم الفساد والتلاعب بصحة المواطنين، وعدم مرعاتهم شروط الجودة والسلامة، مشيراً إلى أن الطماطم المستخدمة فى الصناعة، مصابة بأمراض خطيرة من بينها السوس والعفن، وعليها ترسبات طينية، ورائحتها فاسدة، وهو ما يعنى أن مسئولى الشركة غير مبالين بصحة المواطنين.

واتهم “مهران” خلال التحقيقات مدير عام مصنع “هاينز” ومديرى الانتاج والجودة بالتلاعب بصحة المواطنين من أجل التربح السريع، وقدم أسطوانة مدمجة تحتوى على مجموعة من الصور والفيديوهات التى تثبت حجم الفساد الموجود داخل شركة “هاينز” للصناعات الغذائية، والذى يكشف عن استخدامهم الطماطم الفاسدة فى الانتاج، وعدم مراعاة شروط الجودة والسلامة، مطالباً بغلق المصنع.