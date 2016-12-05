إغلاق طريق إسماعيلية الصحراوى جزئيا 6 أشهر لإنشاء كوبرى بمدخل الشروق

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، عن أعمال إنشاء كوبرى بتقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسماعيلية الصحراوى بمدخل الشروق بالكليو 37 فى الاتجاهين، وتنفذه شركة السعداء للمقاولات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مما يستلزم إغلاق جزئى للطريق لمدة 6 أشهر، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأكد مصدر أمنى، أنه تم التنسيق مع الشركة لإنشاء القواعد الخرسانية للكوبرى فى الاتجاهين، الأمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى من كل اتجاه مع غلق مخرج ومدخل مدينة الشروق 1، موضحا أن عرض طريق الإسماعيلية الصحراوى بمنطقة الأعمال 5 حارات مرورية وسيتم استقطاع الحارة اليسرى من كل اتجاه للأعمال وترك باقى الحارات أمام حركة السيارات.

وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال ستبدأ اليوم الاثنين، و تكون يوميا بدء من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، موضحا أن إدارة المرور وضعت خدمات مرورية وعلامات إرشادية بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، كما ستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.