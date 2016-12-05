حاكم دبى بعد زيارة الملك سلمان: تعاوننا مع المملكة راسخ

كتبت – شرويت ماهر

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، أن العلاقات بين الإمارات والمملكة العربية السعودية فى أفضل أحوالها، والتعاون بين البلدين قائم وراسخ وذلك بعد زيارة الملك سلمان لمدينة دبى.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "استقبلنا بكل محبه وحفاوة ضيف البلاد الملك سلمان فى مدينة دبى، واطلع على الجانب التاريخى لدبى فى الشندغة وعبر متحف ساروق الحديد".

وتابع حاكم دبى "تعاوننا مع المملكة راسخ وتنسيقنا مستمر وعلاقاتنا فى أفضل أحوالها ولدينا رؤية مشتركة وهى خير الشعبين، ولدينا عزيمة قوية يقودها خير قائدين".

وأضاف الشيخ محمد: "كلا البلدين يسعيان لمرحلة جديدة من النمو والتطور والطريق الأقصر هو العمل يدا واحدة، وعلاقاتنا الاستثنائية ستطلق إمكانات وفرص غير محدودة، أن حجم الطموحات التى نريدها لشعبينا، وسرعة التغييرات التى يمر بها العالم، وقوة التحديات فى منطقتنا يتطلب هذه العلاقة الاستثنائية للدولتين".

وأنهى الشيخ محمد كلامه: "الملك سلمان ضمانة عربية للاستقرار، ولو جمعت الدول العربية علاقات كعلاقات الإمارات والسعودية لكانت المنطقة أقوى ومستقبلها أفضل وشعوبها أسعد".