اليوم..نهاية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال “استثمارات سيناء”

تغلق اليوم الأثنين الشركة “الوطنية لاستثمارات سيناء”، باب الاكتتاب لطرح أسهم الشركة للمصريين المقيمين بسيناء ومحافظات مدن القناة، بعد زيادة رأس المال الشركة بمبلغ 600 مليون جنيه، ليصل رأس مال الشركة إلى 2 مليار جنية.

وقد تم اقتصار الأسهم على الأفراد الطبيعيين فقط دون حصول الشركات على هذه الأسهم لشعور المواطنين والشباب بتملك المشروعات التى ستنفذها الشركة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتوسع فى المشروعات التنموية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور حسن فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات، أنه تم فتح باب الاكتتاب وطرح أسهم الشركة للمواطنين المقيمين فى سيناء ومدن القناة لمدة شهر اعتبارًا من يوم 6 نوفمبر الماضى حتى الأثنين 5 ديسمبر.

وقد تمت زيارة رأس مال الشركة من مليار و400 مليون جنية إلى 2 مليار جنية، بزيادة قدرها 600 مليون جنية، من خلال إصدار أسهم نقدية جديدة عددها 6 ملايين سهم، ليصبح إجمالى عدد الأسهم بعد زيادة رأس مال الشركة إلى 20 مليون سهم بقيمة 100 جنية للسهم الواحد.