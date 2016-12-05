رئيس مجلس الأعمال المصري الكيني: إطلاق اللجنة المشتركة بين البلدين

قال حسام فريد رئيس مجلس الأعمال المصري الكينيي، أنه تم إطلاق اللجنة المشتركة بين مصر وكيينا، بهدف تعزيز التبادل التجاري ودعم الاستثمارات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من القطاعات والتي يستهدف المجلس تعزيز تواجدها بالسوق الكيني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فريد، خلال لقاء بوزير الصناعة و التجارة الكينيني والوفد المرافق له، أن حجم الصادرات المصرية لكينيا وصلت لـ 460 مليون دولار بنهاية 2015 وهو رقم يسعي المجلس لزيادته خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم اللقاء الأول المشترك من خلال البعثة التجارية بكينيا في شهر فبراير من العام المقبل بحضور وزير التجارة و الصناعة الكينيني.

وأشار فريد، إلى أن المجلس يسعي لخلق مجالات تعاون في عدة قطاعات علي رأسها التشيد والبناء، والأدوية، والصناعات الكمياوية، والمعدات الزراعية، والأجهزة المنزلية، والغزل والنسيج، مشيرًا إلى وجود بعض العراقيل التي تواجة المستثمرين المصريين بالسوق الكيني، والتي علي رأسها إنشاء فروع للشركات، مؤكدًا إلى أن الجانب الكيني أعلن إنتهاء المشاكل الخاصة بالشركات نهائيًا.

حضر اللقاء، المهندس عمر أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، وأحمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال، وخالد الميقاتي رئيس جمعية أكسبو لانك، وخالد أبو المكارم، ود شريف الجبلي رئيس لجنة افريقيا باتحاد الصناعات والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية و عدد اخر من أعضاء مجلس الاعمال المشترك.