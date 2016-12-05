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طنطا يطلب استعارة جون أنطوى ومحمد حمدى زكى من الأهلى

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طنطا يطلب استعارة جون أنطوى ومحمد حمدى زكى من الأهلى طنطا يطلب استعارة جون أنطوى ومحمد حمدى زكى من الأهلى

>كتب رامي ناجى - محمد غنيم

دخل نادى طنطا، برئاسة فايز عريبى، فى مفاوضات رسمية مع النادى الأهلي لاستعارة جون أنطوى ومحمد حمدى زكى، ثنائى الفريق الأحمر، لدعم هجوم طنطا فى يناير المقبل.

 

وقرر مجلس إدارة طنطا فتح خزائن النادى من أجل استعارة الثنائى لدعم هجوم الفريق، خاصة فى ظل رغبة خالد عيد المدير الفنى للفريق فى ضم الثنائى لحل أزمة العقم التهديفى للفريق الذى يحتل المركز الرابع عشر بجدول الدورى الممتاز.

 

ويقود محمد أبوفريخة، عضو مجلس إدارة نادى طنطا وعضو لجنة الكرة، مفاوضات طنطا مع القلعة الحمراء، خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التى يمتلكها أبوفريخة مع مسئولى القلعة الحمراء.


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