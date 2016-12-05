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حجز خادمة مروة هشام بركات بتهمة سرقة لاب توب من شقتها

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حجز خادمة مروة هشام بركات بتهمة سرقة لاب توب من شقتها حجز خادمة مروة هشام بركات بتهمة سرقة لاب توب من شقتها

>كتب كريم صبحى

أمر المستشار أحمد العراقى مدير نيابة عين شمس بحجز خادمة المستشار مروة هشام بركات  على ذمة تحريات المباحث عقب اتهامها بسرقه لاب توب من شقتها.

 كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على خادمة مروة هشام بركات، بمنطقة عين شمس لاتهامها بسرقة لاب توب من داخل الشقة.

كانت المستشارة مروة هشام بركات قد أبلغت بتعرضها لسرقة لاب توب من داخل شقتها، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة خادمتها "داليا خ" 30 سنة وتم القبض عليها.

اعترفت المتهمة أمام رجال المباحث بسرقة اللاب توب، وإخفائه فى أثاث منزل المستشارة مروة هشام بركات، وتحرر لها محضرا وجارى عرضها على النيابة .

 

 

 


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