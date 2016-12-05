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تأجيل محاكمة 42 عنصراً من " تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ 1 يناير

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تأجيل محاكمة 42 عنصراً من " تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ 1 يناير تأجيل محاكمة 42 عنصراً من " تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ 1 يناير

> كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة 42 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد "، لـ 1 يناير لاستكمال سماع الشهود.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار و الدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

  

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

 

 


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