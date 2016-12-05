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شرطة الشارقة تضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية

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شرطة الشارقة تضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية شرطة الشارقة تضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية

تمكنت شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية في المنطقة الوسطى، مشكلاً خطراً على سلامة الآخرين.

وقال العقيد أحمد بن درويش مدير إدارة المنطقة الوسطى "فور تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص يقود مركبته بطريقة استعراضية ، قامت الإدارة  بتوجيه الأجهزة المعنية بضرورة التعرف على مواصفات المركّبة وتحديد هوية سائقها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه" .

وبين العقيد بن درويش أن أفراد الشرطة استطاعوا من ضبط المركبة وسائقها خلال ساعات قليلة من انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بمثل هذا النوع من المخالفات الخطرة، وتم حجز المركبة واتخاذ الإجراء اللازم بحقه.

وأكد العقيد بن درويش أنه وبتوجيهات من قائد عام شرطة الشارقة تتابع القيادة حملتها المرورية لرصد السلوكيات المستهترة التي يمارسها بعض السائقين والتي تشكل خطرا على سلامتهم وسلامة الآخرين ومن أبرزها القيادة المتهورة والسرعة الزائدة.

 وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور لاستمرار التعاون من خلال الالتزام بقواعد القيادة الصحيحة وابلاغ عن الممارسات الخاطئة لبعض السائقين، التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

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