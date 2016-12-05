التوتر الدائم إحداهما.. عادات تؤدي إلي الموت المفاجئ

إعداد – محمد العادلي

هل فكرت يوماً من قبل إن الجلوس متكئا بعد تناول الطعام من أحد أسباب الموت المفاجي ويعد ثاني سبب بعد التوتر وقد شمل بحث محدود على متطوعين زيادة نسبة الكوليسترول الضار بنسبة أكثر لمن يتكئون بعد تناول الطعام مباشرة.

التوتر الدائم

أصبح التوتر الدائم سمة من سمات العصر فى ظل السرعة التي تشهدها أنظمة الحياة والتقدم التكنولجي الحالي وزيادة الضغط أثناء انجاز العمل اليومي ونصح أطباء الأمراض العصبية والنفسية الفصل الدائم من التوتر حيث أن التوتر أحدي أخطر الأسباب التي تؤثر على عمل المخ والتعرض لسكتات دماغية والموت المفاجئ السهر لوقت طويل.

وأشار الباحثون فى مجلة كورية إلى ان الاشخاص الذين ينامون سبع ساعات إلي ثماني ساعات ليلا اقل عرضة للاصابة بأمراض القلب والشرايين والتوتر العصبي والنفسي وأفضل الأوقات للنوم من التاسعة مساء أقصاها العاشرة ووفق دراسة أجراها الباحثون أن السهر ليلا من أكثر الأسباب التي تسبب توتر عصبي وشره غذائي ومن ثم تسبب الوفاه المفاجئة ولتجنب ذلك يجب النوم بشكل منتظم والاستيقاظ مبكرا ولاحظ الباحثون أن الذين يسهرون ليلاً عانوا مشاكل ارتفاع مستوى الدهون والدهنيات الثلاثية في الدم، وفقدان الجسم عضلاته بشكل تدريجي ما يزيد الأمر سوء.

الخمول

أحد أكثر الأسباب التي تعادل وحدها أضرار التدخين والكحول ومرض السكري فقد حذر هاري بيرز «خبير صحي في اسكتلندا» أن نقص الرياضة والخمول عامل كبير جداً فى الوفيات المبكرة والموت المفاجئ وطالب بيرنز الأطباء بالطلب من المرضى ممارسة تمارين رياضية ضمن وصفاتهم الطبية بحسب صحيفة سكوتسمان.

عدم التواصل مع الآخرين

دائما ما تحمل العزلة كثير من الأضرار لصاحبها منها انشغال الذهن الدائم والوحدة والانعزال عن العالم المحيط وعدم التواصل مع الأخرين فى حد ذاتة اصبح منتشر بشكل كبير فى ظل الفجوة المجتمعية بين الطبقات وعدم القدرة على التواصل ومنها مايصل لمرحلة المرض مثل الرهاب الإجتماعي والذي يؤدي إلي الانتحار فى أغلب الأحيان وينصح الخبراء السماح للنفس بفتح جسر تواصل مع الآخرين والتعبير بالمشاعر سواء بالسلب أو الإيجاب وذلك لتعزيز القدرة على التواصل مع الآخرين والانشغال بما ينفع النفس والتخلص من الرسائل السلبية والتفكير السلبي.

أخيرًا وقبل كل ماسبق تتلخص نصائح الأطباء والمستشارين أن الحياة الإيجابية والصلة الدائمة بالعائلة والأصدقاء والجلوس مع الأطفال وممارسة الرياضة و الانشغال بالقراءة ومساعدة الآخرين بشكل دائم أو يومي من أهم العوامل التي تمنحك متعة الحياة.