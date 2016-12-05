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ضبط صاحب مخزن برشيد لتجميعه 900 زجاجة زيت تموينى لبيعها بالسوق السوداء

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ضبط صاحب مخزن برشيد لتجميعه 900 زجاجة زيت تموينى لبيعها بالسوق السوداء ضبط صاحب مخزن برشيد لتجميعه 900 زجاجة زيت تموينى لبيعها بالسوق السوداء

>البحيرة ـ جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط صاحب مخزن برشيد لقيامه بتجميع 900 زجاجة زيت تموينى مدعم.

 

كان رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

 

أسفرت تلك الحملة عن ضبط "نبيل إ" صاحب مخزن مواد غذائية بمدينة رشيد، لقيامه بتجميع مقررات تموينية مدعمة ومخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط  900 زجاجة زيت تموينى مدعم وتحرر المحضر اللازم.

 


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مصر 365

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