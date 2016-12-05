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قطار بالبحيرة يصيب عامل أثناء عبوره مزلقان إيتاى البارود

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قطار بالبحيرة يصيب عامل أثناء عبوره مزلقان إيتاى البارود قطار بالبحيرة يصيب عامل أثناء عبوره مزلقان إيتاى البارود

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

اصطدم القطار القادم من الإسكندرية إلى القاهرة عاملاً أثناء عبوره مزلقان إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً من مركز شرطة إيتاى البارود بمحضر رقم 8 أحوال قسم شرطة محطة سكة حديد دمنهور يتضمن أنه أثناء حال سير القطار رقم 1918 ( ركاب ) القادم من ( إسكندرية – القاهرة ) اصطدم"  محمد دياب فتح الله محمد الفقي " عامل ومقيم قرية شنديد دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد بمحطة إيتاى البارود دائرة المركز مما أدى لإصابته بتهتك بعضلات الساعد الأيمن والإلية اليمنى وبتر بأصابع اليد اليمنى ولا يمكن إستجوابة، تم نقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعى وجارى العرض على النيابة العامة .


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