تأجيل 3 دعاوى تتهم هانى مكرم عبيد بالنصب على المواطنين لـ28 ديسمبر

كتب أحمد حربى

قررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، تأجيل 3 دعاوى تتهم رجل الأعمال هانى مكرم عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السياحى، بالنصب على المواطنين، لجلسة 28 ديسمبر للإعلان.

وحملت الدعاوى أرقام "135، 18857، 26997" لسنة 2015

يذكر أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد صاحب الشركة العربية للاستثمار السياحى، بتهمة النصب عليهم وتحصيل مبالغ مالية منهم تراوحت بين 200 إلى 300 ألف جنيه، كمقدم للحصول على وحدات سكنية "شاليهات" بمنطقة الساحل الشمالى، وبالاستعلام عن عنوانها تبينّ أنه بالعقار رقم 4 شارع عبد العظيم راشد بحى العجوزة، وتروج لبناء شاليهات تحت اسم "لاجولى لاروج"، بالكليو 58 طريق الساحل الشمالى، إلا أن الشركة لم تسلم الشاليهات إليهم.