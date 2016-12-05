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بالصور : موعد امتحانات النصف الدراسى الاول لجميع المراحل العام والازهرى 2017 وموعد اجازة نصف العام ...

  • مصر
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قامت وزارة التربيه والتعليم بالانتهاء من وضع جداول ومواعيد الامتحانات ومواعيد الاجازة للنصف الدراسى الاول لعام2017 .

لكل المراحل الا بتدائيه والاعداديه والثانوى العام والازهرى وهذا

– يوم 14يناير 2017 اول ايام الامتحانات

وننفرد بوضع جداول الامتحانات لجميع المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانوى العام واالازهرى لعام 2017 .

،وهذه المعلومات مأخوذه من موقع الوزارة التربيه والتعليم ،وتسعى الوزارة بتوفير المناخ المناسب للطلاب والعمل على تهيئه المناخ لهم اثناء الامتحانات .

-موعد الامتحانات الترم الاول للفصل الدراسى الاول 2017\2016 يوم 14 يناير 2017.

-موعد اجازة نصف السنه 2017 تبدا من 28\1\2017 وحتى 10\2\2017.

-موعد الراسه فى المدارس النصف الدراسى الثانى 2017 يو السبت 11فبراير 2017.

موعد امتحانات النصف الدراسى الاول لجميع المراحل العام والازهرى 2017مواعيد اجازة نصف العام .

ملحوظه : تجرى تقويم الانشطه التربويه والدراسه العمليه قبل نهاية الفصل الدراسى الاول باسبوعين عل الاقل .

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رئيس قسم الأخبار