بالصور : موعد امتحانات النصف الدراسى الاول لجميع المراحل العام والازهرى 2017 وموعد اجازة نصف العام ...

سمر العشري

قامت وزارة التربيه والتعليم بالانتهاء من وضع جداول ومواعيد الامتحانات ومواعيد الاجازة للنصف الدراسى الاول لعام2017 .

لكل المراحل الا بتدائيه والاعداديه والثانوى العام والازهرى وهذا

– يوم 14يناير 2017 اول ايام الامتحانات

وننفرد بوضع جداول الامتحانات لجميع المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانوى العام واالازهرى لعام 2017 .

،وهذه المعلومات مأخوذه من موقع الوزارة التربيه والتعليم ،وتسعى الوزارة بتوفير المناخ المناسب للطلاب والعمل على تهيئه المناخ لهم اثناء الامتحانات .

-موعد الامتحانات الترم الاول للفصل الدراسى الاول 2017\2016 يوم 14 يناير 2017.

-موعد اجازة نصف السنه 2017 تبدا من 28\1\2017 وحتى 10\2\2017.

-موعد الراسه فى المدارس النصف الدراسى الثانى 2017 يو السبت 11فبراير 2017.

موعد امتحانات النصف الدراسى الاول لجميع المراحل العام والازهرى 2017مواعيد اجازة نصف العام .

ملحوظه : تجرى تقويم الانشطه التربويه والدراسه العمليه قبل نهاية الفصل الدراسى الاول باسبوعين عل الاقل .

شبكةعيونالإخبارية

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