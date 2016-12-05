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النيابة تعرض منتجات غذائية لـ"هاينز" على"الصحة" لتقييم صلاحيتها للإستهلاك

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النيابة تعرض منتجات غذائية لـ"هاينز" على"الصحة" لتقييم صلاحيتها للإستهلاك النيابة تعرض منتجات غذائية لـ"هاينز" على"الصحة" لتقييم صلاحيتها للإستهلاك

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة ثان أكتوبر بعرض المنتجات الغذائية من الطماطم والصلصلة ومستلزمات الانتاج المضبوطة بحوزة "مدحت.م" 46 سنة مدير شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز" على فريق من مفتشى وزارة الصحة لسحب عينة منها وتحليلها لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الادمى من عدمه، وافادة النيابة بتقرير واف عنها، واتخاذ اللازم فى حالة عدم صلاحياتها.

 

كما أمرت النيابة بعرض الاسطوانة المدمجة المقدمة من جانب أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والتى تثبت تورط الشركة سالفة الذكر فى استخدام مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمى فى عملية تصنيع منتجات الطماطم من صلصلة وكاتشب وخلافه، على فريق مختص لتفريغها وبيان محتواها، وكتابة تقرير وافقً عنها، لارفاقه بملف القضية.

 

واستمعت النيابة لأقوال مهران، والذى أكد خلال التحقيقات، أن مجموعة من حركة شباب ضد الفساد تمكنوا من التقاط مجموعة من الصور داخل شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز"، تصور حجم الفساد والتلاعب بصحة المواطنين، وعدم مرعاتهم شروط الجودة والسلامة.

وظهر بالصور أن الطماطم المستخدمة فى الصناعة، مصابة بأمراض خطيرة من بينها السوس والعفن، وعليها ترسبات طينية، ورائحتها فاسدة، وهو ما يعنى أن مسئولى الشركة غير مبالين بصحة المواطنين.

 

واتهم مهران خلال التحقيقات مدير عام مصنع "هاينز" ومديرى الانتاج والجودة  بالتلاعب بصحة المواطنين من أجل التربح السريع، وقدم اسطوانة مدمجة تحتوى على مجموعة من الصور والفيديوهات التى تثبت حجم الفساد الموجود داخل شركة "هاينز" للصناعات الغذائية، والذى يكشف عن استخدامهم الطماطم الفاسدة فى الانتاج، وعدم مراعاة شروط الجودة والسلامة، مطالباً بغلق المصنع.

 

 


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