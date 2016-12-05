إحالة مسئولى الإدارة الهندسية بحى أول طنطا للمحاكمة التأديبية

الغربية اسلام الخياط

أحالت النيابة الإدارية بالغربية المسئولين بالإدارة الهندسية بحى أول طنطا للمحاكمة التأديبية لتقاعسهم عن استخراج رخصة هدم لعقار آيل للسقوط وتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ بمسودته بإصدار رخصة هدم للمبنى لخطورته على الشارع .

يذكر أن أحمد زكى الكافورى مالك العقار تقدم بشكوى لمحافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، يتظلم من الإدارة الهندسية لرفضها استخراج رخصة إزالة للعقار رقم 6 بشارع أحمد ماهر أمام مبنى مجلس المدنة والحى فى طنطا "ملكه"، وتمت إحالة الشكوى لمحمد ابو سليم رئيس الحى للتحقيق فما تضمنته.

وبعد فحص الشكوى بمعرفة الشئون القانونية، تبين أن المواطن على حق فى شكواه، وأن المسئولين تقاعسوا عمدا النظر فى طلبه بل وتلاعبوا فى بيانات طلبه، وتمت إحالة المسئولين بالإدارة الهندسية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

كما تم إخطار الحى بضرورة استصدار رخصة هدم للعقار لما يمثله من خطورة على الشارع والحارة ووجود حكم قضائى واجب النفاذ، كما تمت إحالتهم للنيابة الإدارية والتى قررت إحالة المسئولين فى الإدارة الهندسية بحى أول طنطا للمحاكمة التأديبية.