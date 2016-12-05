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محامى وزير الرى الأسبق يطالب بمد أجل قضية العياط للإطلاع على المستندات

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محامى وزير الرى الأسبق يطالب بمد أجل قضية العياط للإطلاع على المستندات محامى وزير الرى الأسبق يطالب بمد أجل قضية العياط للإطلاع على المستندات

>كتب أحمد حربى

طالب فريق الدفاع عن وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، برئاسة الدكتور حسانين عبيد موكل المتهم الأول بمد أجل القضية للاطلاع على المستندات الواردة فى الأحراز.

وقدم دفاع علام ٧ حافظات مستندات للمحكمة فيما قدم دفاع المتهم الثانى وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، وحافظة مستندات واحدة بها إخطارات مقدمة ل ٤ جهات هى وزارة العدل والهئية العامة للمشروعات والمركز ألوطنى للتخطيط ومجلس الوزراء.

وفضت المحكمة أحراز القضية لاتهام نصر علام وَعَبَد السلام قورة بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب فى إهدار 37 مليارا، و126 مليون جنيه من المال .


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