بالصور.. حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة لإزالة الإشغالات بميدان المؤسسة

القليوبية – محمد قاسم

شنت الأجهزة التنفيذية لحى غرب شبرا الخيمة، برئاسة حمدى سلامة رئيس حى غرب شبرا الخيمة اليوم الاثنين، حملة إزالة إشغالات لمنطقة غرب السكة الحديد وإزالة إشغالات الباعة المتجولين بشارع الـ25 والترعة النصرانى وشارع القسم والمقابر، وتحرير مخالفات للكافتيريات والفروشات المخالفة وتم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل رئيس حى غرب شبرا الخيمة.

ومن جانبه، أكد حمدى سلامة رئيس حى غرب شبرا الخيمة لـ"اليوم السابع" أن الحملة تأتى فى إطار تعليمات اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية بشن حملات مكثفة للإشغالات بمدينة شبرا الخيمة، وتمت إزالة حالات إشغالات وباعة جائلين مخالفين يشغلون الطريق العام ويعيقون حركة مرور المواطنين والسيارات، خاصة أمام موقف الأتوبيس العام ، وتم نقل المخلفات الناتجة وفتح الطريق تماما، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة فى فعالياتها وضمن أعمالها استكمال إزالة الإشغالات بباقى الشوارع المحيطة على مدار الأسبوع الحالى.