إرتفاع سعر الأدوية المستوردة إلي 100% ...

سمر العشري

نائب شعبة المستلزمات الطبية الدكتور أمجد خلف يصرح بأن حجم الاستهلاك للسوق المصري لمستلزمات الطبية وصل إلى المليار دولار، وانه بلغ حجم الاستيراد إلى 600 مليون دولار، كما صرح خلال المؤتمر الذي عقد يوم الأحد للغرفة الهندسية .

أنه قد بلغ حجم المبيعات للسوق المحلى 300 مليون دولار، وزادت أسعار المستلزمات الطبية المستوردة بنسبة 100% كما تراوحت النسبة المحلية لتصل ما بين 40% و 50% .

والسبب في ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية لارتفاع الدولار والارتفاع الذي وصل إلية أسعار الوقود، وبين أيضا أن الارتباط الوثيق بين ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الأدوية هو ارتباط وثيق حيث تأثرت جميع السلع بارتفاع الدولار وسعره أمام الجنيه المصري .

أثر إرتفاع الدولار :

ذلك اثر أيضا على ارتفاع سعر الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج إلي ضعف ثمنها وأصبحت الزيادة 100%، كما وضح أن هناك فجوة ما بين المستهلك للدواء من المواطنين وبين شعبة الغرف التجارية لاستيراد الدواء، مما جعل هناك صعوبة في خلق إستراتيجية لدعم الصادرات وبين قانون المناقصات على الأدوية المستوردة .

شبكةعيونالإخبارية

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