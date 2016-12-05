أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأرصاد تحذر من تكاثف الشبورة المائية حتى الخميس المقبل

Google+ Print
الأرصاد تحذر من تكاثف الشبورة المائية حتى الخميس المقبل الأرصاد تحذر من تكاثف الشبورة المائية حتى الخميس المقبل

أرشيفية

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتى تصل إلى حد الضباب مستمرة حتى يوم الخميس المقبل على الأقل وذلك نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعة الرياح ووقوع البلاد تحت تأثير مرتفعات جوية سواء على مستوى سطح الأرض أو فى طبقات الجو العليا.

وحذر عبدالعال فى بيان للهيئة اليوم/الإثنين من الانخفاض الملحوظ للرؤية على معظم الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات وعلى الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية من تكون الشبورة المائية الكثيفة والتى تصل لحد الضباب أحيانا وتنخفض معها الرؤية لأقل من 1000 متر اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات المبكرة من كل صباح.

وناشد الدكتور أحمد عبد العال الإدارات العامة للمرور باتخاذ التدابير اللازمة حسب رؤيتهم وتقديرهم للموقف للحد من الآثار الناجمة عن المركبات جراء السرعات العالية من قائديها على الطرق السريعة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة