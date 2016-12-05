الأرصاد تحذر من تكاثف الشبورة المائية حتى الخميس المقبل

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتى تصل إلى حد الضباب مستمرة حتى يوم الخميس المقبل على الأقل وذلك نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعة الرياح ووقوع البلاد تحت تأثير مرتفعات جوية سواء على مستوى سطح الأرض أو فى طبقات الجو العليا.

وحذر عبدالعال فى بيان للهيئة اليوم/الإثنين من الانخفاض الملحوظ للرؤية على معظم الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات وعلى الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية من تكون الشبورة المائية الكثيفة والتى تصل لحد الضباب أحيانا وتنخفض معها الرؤية لأقل من 1000 متر اعتبارا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات المبكرة من كل صباح.

وناشد الدكتور أحمد عبد العال الإدارات العامة للمرور باتخاذ التدابير اللازمة حسب رؤيتهم وتقديرهم للموقف للحد من الآثار الناجمة عن حوادث المركبات جراء السرعات العالية من قائديها على الطرق السريعة.

أ ش أ