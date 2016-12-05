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معلومات مجلس الوزراء ينفي تعرض قطع أثرية بمتحف الحضارة للكسر

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معلومات مجلس الوزراء ينفي تعرض قطع أثرية بمتحف الحضارة للكسر معلومات مجلس الوزراء ينفي تعرض قطع أثرية بمتحف الحضارة للكسر

معلومات مجلس الوزراء

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تعرض أي قطع أثرية للكسر أثناء نقلها من مخازن متحف قصر النيل إلى المتحف القومي للحضارة .

وأوضح المركز – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين – أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار التي أوضحت أن هذه القطع في حالة جيدة ولم تمس بأي سوء أثناء عملية نقلها أو حفظها بمخازن المتحف.

وأشارت الوزارة إلى أن المتحف استقبل 38 قطعة خزفية تضم أطباق وفناجين من ممتلكات أسرة محمد على باشا تم نقلها من مخازن متحف قصر المنيل في إطار عمليات نقل الآثار من عدد من المخازن والمتاحف إلى المتحف القومي للحضارة والمتحف المصري الكبير تمهيدا لعرضها عند افتتاحهما.

وأضافت الوزارة أنه سيتم توظيف عرض هذه القطع طبقا لرؤية لجنة سيناريو العرض المتحفي المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها مجموعة من الخبراء وأساتذة من مختلف الجامعات.

وأشارت الوزارة إلى أن القطع المنقولة تم تغليفها وتخزينها بالمخازن الأثرية بالمتحف باتباع أحدث وسائل التغليف وبما يضمن الحفاظ عليها لافتة إلى أن مخازن المتحف من أكبر المخازن المجهزة لحفظ الآثار ليس على مستوى فقط بل على مستوى العالم.

 

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