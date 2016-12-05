وصول أولى رحلات مصر للطيران من مدريد إلى الأقصر.. اليوم

تصل اليوم الإثنين، أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مدريد إلى مطار الأقصر الدولي، خلال الموسم الشتوي الحالي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من خلال تسيير رحلات مباشرة من المدن والعواصم الأوروبية إلى مدن الجذب السياحي المصرية.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة رقم MS 754 من مدريد في تمام الساعة 14:50 لتصل إلى مطار الأقصر الدولى في تمام 20:55، وعلى متنها 110 سائحين من خلال طراز البوينج B737-800.

تأتي رحلة مدريد الأقصر بالإضافة إلى تشغيل رحلة أسبوعيا مباشرة من لندن واليابان إلى الأقصر.