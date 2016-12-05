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«الليثي» يعترف لـ«رزان مغربي»: مشوفتش مراتي إلا بعد كتب الكتاب

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كتبت- إ نجي لطفي

في حلقه جديدة من برنامج “ضربة حظ “يحل الفنان ابن البلد “محمود الليثي ” ضيفا على الإعلامية رزان مغربي غدا الثلاثاء على شاشة تلفزيون الحياةفي تمام العاشرة مساء.

يتحدث الليثي عن مشوارة الفني وأحدث أعماله ، ويقدم باقة من أجمل أغنية الشعبية “عينى ياليل ياليل..زلزال ” و”بلاش اللون دة معانا لعدوية ، الذي وصفه الليثي بأنه ملك الأغنية الشعبية ، وأنه سبب وجود كل فنان شعبي .

وأضاف ” أي رزق لفنان شعبي يعود فضله لعدوية ” الليثي اعترف أن لدية هاجس الوزن الزائد ، وقال إنه يحب اللون الأبيض رغم تشجيعه للأهلي .

كما اعترف أنه لم يري زوجته أو يمسك يدها قبل كتب الكتاب!!

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