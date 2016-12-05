النائب العام يحيل بلاغ ضد «ميزو» لنيابة أمن الدولة للتحقيق

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق البلاغ المقدم من عمرو عبد السلام المحامى، ضد محمد عبد الله نصر ، الشهير بالشيخ ميزو وإصدار أمر بضبط وإحضاره، وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، لتوقيع الكشف الطبى عليه وبيان مدي سلامة قواه العقليه من عدمه، وفى حالة ثبوت سلامة قواه العقلية، التحقيق معه وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة استغلال الدين فى الترويج، لأفكار بقصد التشكيك فى العقيدة الإسلامية، وإحداث فتنة بين عموم المسلميين بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى إلى المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا المستشار خالد ضياء.

وأكد المحامى فى بلاغه رقم 14551 لسنة 2016 عرائض النائب العام أن ميزو دون بالأمس على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأعلن قائلا: “إننى المهدى المنتظر (محمد بن عبد الله)الذي جاءت به النبوءات وجئت لاملأ الأرض عدلا وأدعو السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمابيعتى”.

وأضاف: أن ما يدعيه المشكو فى حقه يشكل جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار، بقصد التشكيك فى العقيدة الإسلامية، وإحداث فتنة بين عموم المسلمين بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادة 98 من قانون العقوبات والتى تنص علي انه” يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتجاوز خمس سنوات او بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرقة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية.

وأشار فى بلاغه : أن التاريخ قد شهد أصنافا من الناس أدعو المهدوية فى شتى بقاع الأرض عبر التاريخ الإسلامى، بهدف الفتنة بين المسلميين ومحاولة للتلاعب بهم بقصد التشكيك فى العقيدة الإسلامية الحنيفة، وأن جميع من أدعو ذلك ثبت بانهم أما مرضي نفسيين، أو دجاليين أغواهم الشيطان ليعيثو فى الأرض الفساد.