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25ديسمبر.. الحكم على 16 متهمًا فى “أحداث عنف جامعة الأزهر”

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25ديسمبر.. الحكم على 16 متهمًا فى “أحداث عنف جامعة الأزهر” 25ديسمبر.. الحكم على 16 متهمًا فى “أحداث عنف جامعة الأزهر”

محاكمة – أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حجز جلسة إعادة محاكمة 16 متهما في أحداث عنف جامعة الأزهر، التي وقعت في أكتوبر من عام 2013 لـ25 ديسمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، والتي عقدت بغرفة المداولة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة من 3 إلى 7 سنوات ضد المتهمين لاتهامهم، بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى.

 

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