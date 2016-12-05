إرتفاع أسعار نفط الخام بشكل جنوني ...

سمر العشري

أرتفع سعر النفط الخام برنت الآجلة بواقع 62 سنتا أو 1.1 في المئة ليسجل 55.20 دولارا للبرميل وكان يتداول عند 55.08 دولارا في الجلسات الماضية.

وأرتفع سعر نفط الخام غرب تكساس الوسيط بزيادة 54 سنتا أو 1 في المئة ليتداول عند 52.22 $ للبرميل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط الأوبك انها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق عالمي بخفض الحد من الانتاج في نهاية الأسبوع بهدف القضاء على تخمة المعروض من أجل دعم استقرار اسعار النفط .ووافقت بلدان منظمة الأوبك على انتاج 1.2 مليون برميل يوميا ويأمل من دول غير أعضاء في الأوبك الى خفض الانتاج الى 600،000 برميل يوميا فيما وافقت روسيا على نصف هذا العدد بتصدير 300.000 برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان بلاده مستعدة لتلقي ضربة كبيرة من اجل التوصل الى الاتفاق في صيغته النهائية ، ويعد الاتفاق انتصارا كبيرا لإيران بالسماح بزيادة انتاجها ب 90،000 برميل والتي ستحاول بناء اقتصادها بعد ان أنهكته العقوبات الغربية، ويتوقع من روسيا والسعودية بزيادة الصادرات قبل البدء في خفض الانتاج المتفق عليه في يناير.

شبكةعيونالإخبارية

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