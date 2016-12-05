لو النظارة مضايقاك .. 8 خطوات لتحسين البصر والإقلال من استخدامها

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "برايت سايد" 8 خطوات تساعد على تحسين البصر والإقلال من ارتداء النظارة الطبية بشكل مستمر منها الآتى:

1.تجنب إرهاق عينيك أثناء النهار، ويكون ذلك من خلال إغماض عينيك لبضع دقائق من ساعتين إلى ثلاثة ساعات .

2.إذا كنت ترتدى نظارة طبية، حاول الإقلال من ارتدائها واعطِ عينيك بعض الوقت للراحة.

3.قم بتدليك عينيك بحركات دائرية لطيفة، وذلك من خلال التحرك من 1إلى 6.

4.عندما تكون خارج المنزل للتنزه فى الهواء الطلق، فى محاولة للنظر إلى مسافة أكبر بكثير بدلا من التركيز على ساقيك أو مباشرة أمامك.

5.شرب عصير الجزر، كما معروف وشائع أنه يحسن البصر، وإذا كنت ترغب فى أقصى قدر من الاستفادة من الممكن إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون، لأنه يساعد على امتصاص العناصر الصحية فى عصير الجزر بشكل أكثر فاعلية.

6. عندما تشعر أن عينيك متعبة اغسلها بالماء الفاتر .

7.حاول تجنب التحديق فى شاشة الكمبيوتر والتليفزيون والهاتف الذكى لمدة ساعة على الأقل .

8.غمض عينيك وركز انتباهك على المساحة بين حاجبيك، فى محاولة للحفاظ على صورة الكائن فى رأسك لمدة 10 دقائق .