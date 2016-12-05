هيئة "كير" تختتم مشروع "قدم الخير للادخار والاقراض" بأسيوط

أسيوط ـ ضحا صالح

نظمت هيئة كير الدولية اليوم الاثنين المؤتمر الختامى لمشروع "قدم الخير للادخار والإقراض" وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط بحضور مصطفى أبو غدير مستشار محافظ أسيوط لشئون الهيئات المانحه ومحمد النجار مدير مبادرات والمشروع بهيئة كير القاهرة، وفيفيان مختار ثابت، مدير برنامج المرأة بالهيئة وسلوى ابراهيم نائب رئيس مجلس ادارة جمعية سيدات الاعمال وعدد من مسئولى الهيئة والتنفيذيين ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت كريستين رشاد بشري، مشرف مشروع قدم الخير بأسيوط، إن المشروع بدأ منذ يوليو 2014 وحتى نوفمبر 2016، وأستهدف المشروع التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال نموذج مجموعات الادخار والإقراض، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للمرأة الخاصة بتمكين النساء "الاتحاد الأوربي".

وأشارت إلى أن المشروع تم تنفيذه بمحافظتى أسيوط وبنى سويف عن طريق جمعية سيدات الأعمال بأسيوط كجمعية وسيطة، وعدد من الجمعيات القاعدية وتتمثل فى جمعية تنمية المجتمع بقرية نزه قرار بمركز منفلوط ، والجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بقرية البورة، وجمعية منقباد بمركز أسيوط ، والجمعية الخيرية والخدمات الإنسانية لتنمية المجتمع بالأكراد بمركز أبنوب .

وأضافت أن المشروع استهدف 4 آلاف امرأة فقيرة ومهمشة وربة منزل، لديهن القدرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من القروض الاقتصادية المتنوعة والمربحة وتمثلن فى ألفى سيدة بمحافظة أسيوط، وألفى سيدة بمحافظة بنى سويف.

وتمثلت الأهداف الفرعية للمشروعات فى أن تكون منظمات المجتمع المحلى لديها القدرة الفنية والإدارية لإدارة ومتابعة منهجية مجموعات الادخار والإقراض والترويج لها فى 3 مجتمعات فقيرة فى أسيوط و3 مجتمعات ببنى سويف.

أما مجموعات الادخار والإقراض تم تكوينها من النساء المهمشات والفقيرات وحصلن على تدريب التمكين الاجتماعى والتعليم المالى ومنهج التخطيط وإدارة المشروعات الصغيرة فى المناطق المستهدفة، كما أسس النساء وأقمن أنشطة مدرة للدخل من خلال القروض والتدريب المالى فى المناطق المستهدفة.

ويذكر أنه تم تكوين 196 مجموعة ادخارية من بقيمة مليون و671 ألف و437 جنيها، ووصل عدد المستفيدات 4281، وعلى الرغم من أن عمل مشروعات استثمارية ومدرة للدخل من خلال القروض المتاحة فى مجموعات الادخار والإقراض ليست من الأهداف الأساسية للمشروع، إلا أن مشروع قدم الخير يشجع أعضاء المجموعات على عمل مشروعات صغيرة، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المشروعات الاستثمارية 1878 مشروع فى محافظة أسيوط، بقيمة بلغت 514 ألف و667 جنيها، وتتنوع المشروعات بين مشروعات تجارية، وتربية مواشي، ودواجن، ومشروعات يدوية والمخبوزات وغيرها من المشروعات الاستثمارية.