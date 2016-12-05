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تكدس المواطنين ببريد طنطا بسبب عطل النداء الإلكترونى

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تكدس المواطنين ببريد طنطا بسبب عطل النداء الإلكترونى تكدس المواطنين ببريد طنطا بسبب عطل النداء الإلكترونى

>الغربية ــ إسلام الخياط

شهد بريد طنطا العمومى الجديد حالة من الارتباك بين المواطنين، وتكدس الأهالى بعد تعطل النداء الإلكترونى، وتضاعفت الاعداد وعجز الموظفون عن تلبية مطالب الوافدين إليهم.

 

وأكد مصدر بهيئة البريد لـ"اليوم السابع"، أنه منذ استلام بريد طنطا العمومى بعد تجديده والبريد الإلكترونى يتعطل يوما بعد يوم،  ما أدى للتكدس والزحام وعرقلة حركة الشبابيك، لافتا إلى أن البريد العمومى قبل التجديد كان له 23 شباكا يخدم المواطن، وبعد التجديد أصبح له 19 شباكا فقط، وهو ما أدى إلى عملية تضاعف المواطنين وازدحام صالة الانتظار ومشادات مستمرة.

 

وطالب الوافدون على مكتب بريد طنطا العمومى بشارع المحطة من مسئولى البريد تسهيل مهمة المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الإعاقة الذين ينتظرون بالساعات لحين قضاء مطالبهم.

 

يذكر أن بريد طنطا العمومى تم استلامه منذ الأيام الماضية بعد تجديدات ظلت أكثر من 9 أشهر بحوالى مبلغ 2 مليون جنيه.


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