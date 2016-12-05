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إعتماد 20 وحدة صحية للعمل كوحدات لطب الأسرة بالمنيا

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إعتماد 20 وحدة صحية للعمل كوحدات لطب الأسرة بالمنيا إعتماد 20 وحدة صحية للعمل كوحدات لطب الأسرة بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن اعتماد عدد 20 وحدة صحية على مستوى مراكز المحافظة التسعة ضمن اعتمادات جودة الأداء للعمل كوحدات طب أسرة وذلك خلال الأسابيع الثلاث الماضية، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

 

وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة ، ان هذه الاعتمادات تأتى في إطار مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية الممول من البنك الدولي ، مشيرة إلى ان الوحدات الصحية التي تم اعتمادها للعمل كوحدة لطب الأسرة جاء توزيعها كالتالي وحدتي ( بان العلم ـ بني عامر ) بالعدوة ، وحدة العباسية بمغاغة ، وحدات (طمبو ـ صفط الخمار ـ الغرباوى ) ببني مزار ،وحدات ( منبال ـ منشأة منبال ـ ابوان ) بمطاى ،وحدات ( قلوصنا ـ الجزائر ـ الحتاحتة ) بسمالوط ،وحدات ( دماريس ـ طوة ـ بني محمد سلطان ) بالمنيا ، وحدة بني محمد شعراوي بابوقرقاص ،وحدتي ( المحرص ـ سنجرج ) بملوي ،وحدتي ( منشأة سمهان ـ كفر خزام ) بديرمواس .


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