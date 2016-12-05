الأهلي يتلقى عرضين رسميين لإقامة معسكر بالإمارات والسعودية

كتب رمضان حسن

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن ناديه يمتلك عرضًا من الشركة الراعية لإقامة معسكر للفريق الأحمر فى شهر يناير المقبل بدولتى السعودية والإمارات.

وأكد عبد الحفيظ أن البداية ستكون يوم 25 يناير وسينقسم المعسكر إلى فترتين، الأولى بالسعودية لمدة أسبوع، ويخوض خلالها الفريق مباراة ودية، على أن تستضيف الإمارات الفترة الثانية لمدة أسبوع أيضا ويتخللها مباراتين وديتين.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى، سيحسم قراره عقب نهاية الدور الأول من الدورى، والذى ينتهى بلقاء الزمالك يوم 29 ديسمبر الجارى.