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حسام غالى يغيب عن الأهلي أمام سموحة

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حسام غالى يغيب عن الأهلي أمام سموحة حسام غالى يغيب عن الأهلي أمام سموحة

>كتب رمضان حسن

يغيب حسام غالى، لاعب وسط الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة يوم الخميس بالجولة الـ14 لمسابقة الدورى، رغم أنه تعافى من الإصابة التى لحقت به، وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية، وسينتظر اللاعب فرمان حسام البدرى المدير الفنى لفريقه بالاستعانة به فى مباراة إنبى بالجولة الـ15 للدورى، وكشف البدرى فى تصريحات صحفية أنه فضّل استبعاد اللاعب من حساباته أمام النادى السكندرى.

حسام غالى غاب عن الأهلي أمام المقاصة

ولم يشارك حسام غالى فى مباراة المقاصة أمس "الأحد"، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء، وفضّل خالد محمود طبيب الفريق إراحته واستكمال برنامجه التأهيلى بشكل طبيعى.

 حسام غالى يقود شكوى لاعبى الأهلي ضد الشعلالى

واشتكى بعض لاعبى الأهلي من الأحمال الزائدة التى يفرضها عليهم التونسى أنيس الشعلالى، مدرب الأحمال، وشهدت الأيام الماضية اعتراضًا من جانب بعض اللاعبين من هذه الأحمال التى تسببت فى إصابة أكثر من لاعب إصابة عضلية، وهو ما عبّر عنه حسام غالى، قائد الفريق، والذى تحدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى هذا الشأن ونقل له شكوى اللاعبين، وأكد قائد الأهلى لمدير الكرة أن هناك 7 لاعبين تعرضوا لإصابات عضلية نتيجة للأحمال الزائدة من الشعلانى.


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