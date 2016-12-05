موجز أخبار مصر للساعة 1.. البريد يصدر شهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق

نشر" اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات الماضية، أبرزها، إعلان هيئة البريد إصدار شهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق والقيد العائلى، واستقبال الرئيس السيسي لنظيره السلوفينى بقصر الاتحادية لبدء جلسة مشاورات.

وفيما يلى موجزا لأخبار مصر الساعة 1 مساء:

أعلنت هيئة البريد عن توقيع بروتوكول مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، يتيح للعملاء الحصول على خدمات الأحوال المدنية، مثل شهادة الميلاد والقيد العائلى ووثائق الزواج والطلاق.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قبل قليل، نظيره السلوفينى، بوروت باهور، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزف السلام الوطنى لمصر وسلوفينيا.

ويعقد الرئيسان الآن جلسة مباحثات ثنائية يليها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، وعقب ذلك يتحدثان لوسائل الإعلام.

يفتح الكاتب الصحفى والإعلامى، خالد صلاح، الليلة فى برنامجه على هوى مصر، بقناة النهار وان، ملف الضرائب التصاعدية بعد تصريحات الحكومة بدراسة تطبيقها.

ويستعرض صلاح مع ضيوفه الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل، ومحمد الغمراوى، مستشار قانونى وخبير الضرائب، وأحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، ملف الضرائب التصاعدية.

أكدت وزارة الصحة فى بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد بوجود خمسة ملايين علبة لبن أطفال فى مخازن وزارة الصحة وعدم بيعها فى الأسواق للمواطنين.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين، نظيره السلوفينى بوروت باهور، الذى وصل إلى القاهرة قبل قليل .

وتجرى مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزف السلام الوطنى لمصر وسلوفينيا، ويعقد الرئيسان جلستى مباحثات ثنائية، ثم موسعة بحضور وفدى البلدين، وعقب ذلك يتحدثان لوسائل الإعلام بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة .

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن خطط الوزارة للنهوض بصناعة النسيج خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الوزارة تستهدف إنشاء 10 مدن لصناعة النسيج، بدأت بطرح المرحلة الأولى بمدينة كفر الدوار خلال الأسبوع الماضى، كما تم طرح أمس إنشاء مدينة أخرى بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى طرح - خلال الشهر الجارى - مليون متر لإنشاء مدينة صناعية للنسيج بمدينة بدر.

كشف فريق برشلونة الإسبانى النقاب عن القميص الجديد لموسم (2017-2018)، والذى يحمل اسم الراعى الجديد للفريق شركة "راكوتين" اليابانية للخدمات الإالكترونية.

قبل 10 سنوات، كانت السجائر الإلكترونية ليست أكثر من بدعة، حيث كانت تعمل بالبطاريات، التى تسخن السائل الذى يحتوى على النيكوتين ويستنشق فى شكل بخار، ورفضت من قبل الكثيرين على أنها أكثر من مجرد مناسبة عابرة، والآن، ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص يستخدمونها.

فاز رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى باستفتاء مجلة "تايم" الأمريكية لشخصية العام، متقدما على عدد من قادة العالم والفنانين والسياسيين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسئولى المجلة اليوم الاثنين، قولهم "إن مودى فاز بـ18% من التصويت الإلكترونى للقراء، وذلك عند إغلاق التصويت منتصف ليل الأحد ما ضمن له الفوز بلقب الشخصية الأكثر تأثيرا فى عام 2016".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قبل قليل، نظيره السلوفينى، بوروت باهور، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

شهدت الطرق السريعة بمحافظات مصر اليوم، شبورة مائية كثيفة أدت الي انخفاض الرؤية الافقية، تعطلت معها حركة المرور ببعض الطرق ووقع بعض الحوادث.

قال النائب إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، اعترف أمس مداخلة هاتفية عبر برنامج العاشرة مساء الذى يعرض على قناة دريم بإرسال بيان بمعلومات مغلوطة لرئيس الوزراء، تفيد وجود نقص 20% من صناعة الدواجن، قائلا: "إن فى فصل الشتاء دائما تحصل فجوة كبيرة فى صناعة الدواجن، وأن مصر تدخل على مجاعة قريبًا وكل ذلك لسرعة اتخاذ قرار إلغاء جمارك الدواجن".

ينفرد "برلمانى" بنشر مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام كاملاً، المُقدم من الحكومة إلى البرلمان، بواقع 127 مادة، مُقسمة على ستة أبواب.

يناقش الباب الأول، الأحكام العامة، ويضم خمس فصول، الأول للتعريفات، والثانى لحرية الصحافة والإعلام، والثالث لحقوق الصحفيين والإعلاميين، والرابع لواجبات الصحفيين والإعلاميين، والخامس لضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الاتصال.

أسواق سياحية بالنمسا والتشيك وبولندا

بعد إعلان جمعية مستثمرى البحر الأحمر برئاسة كامل أبو على للتسويق فى أوروبا لإنهاء تحكم روسيا وبريطانيا فى السوق السياحية المصرية، مستهدفين ثلاث بلدان هى النمسا والتشيك وبولندا، أعلن نواب البرلمان تضامنهم مع هذه الحملة، ومطالبين وزارة السياحة بتقديم الدعم الفنى والمادى لنجاح مثل هذه الحملات التى تستهدف عودة النشاط لجسد السياحة البالى.

على مر عقود طويلة تغنى العالم الغربى بالحريات وحقوق الإنسان، وانتقد البلدان الأخرى التى تعى لمراقبة مواطنيها والتضييق عليهم بأى شكل من الأشكال.. ولكن تمر السنوات وتنقلب الأحوال، وتصبح بريطانيا واحدة من الدول الأكثر تهديدًا للحريات، بعد الموافقة على قانون التجسس الأكثر تطرفا فى العالم، والذى نوضح تفاصيله فيما يلى:

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالذكاء وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة إلى الغرور وسرعة الانفعال اللذين يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الدلو الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

نشرت وكالة "رابتلى" الإعلامية، مقطع فيديو لدرس مفتوح فى فن أيكيدو القتالى أجراه الكاهن الأرثوذكسى فاليرى كوليسنيكوف فى مدينة جوبكينسكى شمال روسيا.

بدأت، منذ قليل، فعاليات أحدث عروض مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى على أنغام النشيد الوطنى تحت شعار "صنع فى مصر"، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ونخبة كبيرة من عالم الفن، على رأسهم الفنانة لبلبة، صفية العمرى، لوسى، نادية الجندى، فيفى عبده، مهما أحمد، ريم البارودى، والراقصة دينا وغيرهن من النجوم.

الرئيس الاميركي باراك اوباما يشارك فى حفل تكريم عدد من الفنانين والنجوم بمركز كيندى بالبيت الابيض .

وكان ضمن المكرمين أعضاء فرقة الروك نسور جو وولش وتيموثي شميت والمغني Mavis مشبك وكاتب الاغاني جيمس تايلور .

وحرص الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تحية الفنانين ، وخاصة الممثل آل باتشينو .

قال رئيس الشرطة فى منطقة ألاميدا الأمريكية، راى كيلى، أن السلطات عثرت على 24 جثة حتى الآن فى موقع الحريق الذى اندلع فى الحفل الموسيقى بأحد ملاهى ولاية أوكلاند.