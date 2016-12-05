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جابر نصار: معهد الإحصاء مكنش لاقى علبة المناديل.. دلوقتى بيلعب بالملايين

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جابر نصار: معهد الإحصاء مكنش لاقى علبة المناديل.. دلوقتى بيلعب بالملايين جابر نصار: معهد الإحصاء مكنش لاقى علبة المناديل.. دلوقتى بيلعب بالملايين

>كتب أحمد حسنى

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه يجب أن تعود إلى الأرقام حين تفكر وتخطط وتنفذ، فالتنمية لن تحدث دون التخطيط والتطبيق العلمى، مشيرا إلى أن عدم احترام الأرقام يورثنا مشكلات ضخمة وحقيقية، وحلها يعتمد على التفكير العلمى للمشاكل.

 

 وأضاف نصار، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للإحصاء بمعهد الإحصاء بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، بحضور اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء السابق، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن معهد الإحصاء والدراسات والبحوث الإحصائية كان في كل أموره يعتمد على الجامعة، مستطردا: " فى بداية رئاستى للجامعة المعهد مكنش لاقى، فكان يأتى عميد المعهد لطلب علبة منديل منى، والآن أصبح المعهد يلعب بالملايين".

 

 وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة بدأت تنشط فكرة التمويل الذاتى للمعهد، ليخدم المجتمع ببحوثه ودراساته، حتى أصبح غنيا،  مستنكرا عدم وجود تكييف بالقاعة التى يعقد فيها المؤتمر، " مولنا المعهد لتركيب التكييف، ولكنهم شرعوا فى بناء دور آخر، وسنمول تركيب التكيفات فى أقرب وقت".

 


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