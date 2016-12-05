كيف تبرزين جمالك مع الشعر الفضي؟

اللون الفضي هو نجم الألوان لهذا الموسم، ورغم أنه من أكثر الألوان التي تحتاج إلى تفكير طويل وقرار جريء قبل اختيارها لشعرك، إلا أنه يمكنك اختياره ببساطة شديدة الآن؛ لأنه رائج جداً بين الفتيات هذا الموسم، فبدلاً من استخدامك للشعر المستعار باللون الفضي، يمكنك اتخاذ هذه الخطوة الجريئة لصبغ شعرك بهذا اللون، ولا تقلقي، فاللون الفضي من الألوان التي تتماشى مع ألوان كثيرة، مثل: الأحمر، والأزرق، والبرتقالي، لذا لن تكون لديك مشكلة عند اختيارك للملابس أو المكياج.



إليك نصائح "سيِّدتي نت" في كيفية التعامل مع هذا اللون:

1. لزيارة رسمية: يمكنك ارتداء سترة وقميص مع حذاء من الجلد وقلادة مناسبة للون شعرك مع تسريحة شعر رسمية بعض الشيء، وستحصلين على إطلالة رائعة بشعرك الفضي، فهو سيناسبك كثيراً في الأوقات الرسمية.

2. مزجه مع الألوان الأخرى: يتميز اللون الفضي بأنه من الألوان التي يمكنك استخدامها مع ألوان كثيرة أخرى، فمع شعرك الفضي يمكنك ارتداء اللون الأزرق والوردي والأصفر والأخضر وغيره من الألوان، ويمكنك ارتداء سترة من اللون الأخضر مع الأسود وبنطلون من الجينز والشعر الفضي، وستحصلين على إطلالة خيالية.

3. زينة الشعر: إن اللون الفضي من أنسب ألوان الشعر التي ستتلاءم مع زينة الشعر على شكل الورود، فيمكنك وضع الزهور الاصطناعية على شعرك لزيادة جماله وتألقه مع ثوب مفعم بالحيوية، وحينها ستشعرين بالتألق من إطلالتك الخرافية.

4. مكياج مناسب للشعر الفضي: يفضل وضع لون الكرز على شفتيك مع شعرك الفضي لإبراز لون شعرك، أما ظلال العيون فيفضل استخدامك للألوان الهادئة أو الحفاظ على عيونك بالكحل الأسود والماسكارا فقط لإطلالة رائعة.