أرقى 10عطور للمرأة السعودية في الموسم الجديد

تعشق المرأة السعودية العطور الدافئة التي تمنحها جاذبية لافتة، تجعل رائحتها تنبعث في كلّ مكان. ويعتبر هذا الموسم الجديد مثاليّاً للعطور العربية الغنية بالتوابل والعود والعنبر. اخترنا لك أرقى إصدارات العطور لاستقبال الموسم الجديد بروائح مميزة.



1." أروماتيك ان بلاك" AromaticsinBlackمن " كلينيك" Clinique

2. " غود غيرل" Good Girl من " كارولينا هيريرا" Carolina Herrera

3." وندرلاست" Wonderlust من " مايكل كورس" Michael Kors

4." كوير لانغ" CuirYlang من " ايلي صعب" Elie Saab

5." لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noir من " غيرلان" Guerlain

6." هابي سبيريت" Happy Spirit من " شوبار" Chopard

7." كينزو ورد" Kenzo World من " كنزو" Kenzo

8." بلاك أوبيوم" Black Opium من " ايف سان لوران" Yves Saint Laurent

9."جادور"J’Adore من " ديور" Dior

10." روزا أبسولوت" Rosa Absolute من " مولتن براون" Molton Brown