أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أرقى 10عطور للمرأة السعودية في الموسم الجديد

Google+ Print

الإثنين 05-12-2016 19:02

تعشق المرأة العطور الدافئة التي تمنحها جاذبية لافتة، تجعل رائحتها تنبعث في كلّ مكان. ويعتبر هذا الموسم الجديد مثاليّاً للعطور العربية الغنية بالتوابل والعود والعنبر. اخترنا لك أرقى إصدارات العطور لاستقبال الموسم الجديد بروائح مميزة.


1." أروماتيك ان بلاك" AromaticsinBlackمن " كلينيك" Clinique
2. " غود غيرل" Good Girl من " كارولينا هيريرا" Carolina Herrera
3." وندرلاست" Wonderlust من " مايكل كورس" Michael Kors
4." كوير لانغ" CuirYlang من " ايلي صعب" Elie Saab
5." لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noir من " غيرلان" Guerlain
6." هابي سبيريت" Happy Spirit من " شوبار" Chopard
7." كينزو ورد" Kenzo World من " كنزو" Kenzo
8." بلاك أوبيوم" Black Opium من " ايف سان لوران" Yves Saint Laurent
9."جادور"J’Adore من " ديور" Dior
10." روزا أبسولوت" Rosa Absolute من " مولتن براون" Molton Brown

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية