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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقات المساكن بعين شمس

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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقات المساكن بعين شمس ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقات المساكن بعين شمس

أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة أنه وردت معلومات لضباط مباحث قسم عين شمس أن كلا من محمد ع ع س 24 سنة عاطل ،وسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم مخدرات بعين شمس ،أحمد م م م 20 سنة عاطل وبدون سوابق ،لتكوينهم فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب وأنهما وراء ارتكاب العديد من الحوادث .

وعلى الفور تمت إعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية و مدير أمن القاهرة واللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة وبقيادة رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس حيث تمكنوا من ضبطهم أثناء تواجدهما بشارع سراج الدين ،وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة عن 2خاتم ،2حلق ،3غويشة ،2تعليقة و أجهزة كمبيوتر “لاب توب “.

وبمواجهتهما بما ورد لضباط المباحث من معلومات أقرا بأن المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما و أجهزة اللاب توب من متحصلات حادث سرقة من داخل مسكن المواطن أحمد ف ع ر 39 سنة مدرس بنفس الأسلوب بطريقة كسر الباب ،والمحرر بشأنها المحضر رقم 27121 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 21/11/2016م ، وأنهما كان فى سبيلهما للتصرف فى المضبوطات بالبيع .

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب 2 حادث سرقة مسكن بذات الأسلوب سرقة 5 هواتف محمولة من داخل مسكن أحمد ع م ح 24 سنة والمحرر بشأنها المحضر رقم 27143 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 21/11/2016م .

سرقة جهاز لاب توب من داخل مسكن نهى أ ع 33 سنة ربة منزل ،والمحرر بشأنها المحضر رقم 27182 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 22/11/2016م .

وتم بإرشاد الأول ضبط كافة المسروقات بمسكنه ،بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق معهما .

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