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“الدفاع” تقدم للمحكمة خرائط لـ”تيران وصنافير” خلال مناورات مع بريطانيا

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“الدفاع” تقدم للمحكمة خرائط لـ”تيران وصنافير” خلال مناورات مع بريطانيا “الدفاع” تقدم للمحكمة خرائط لـ”تيران وصنافير” خلال مناورات مع بريطانيا

أرشيفية

أكد رئيس المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، أن وزارة الدفاع ارسلت خطاب يخص خرائط الجزر في البحر الأحمر خلال مناورات مع بريطانيا.

وبعد إطلاع هيئة قضايا الدولة والمدعيين، أكد خالد علي أن الخريطة تخص سفاجا وليس ما طلبه في الجلسة السابقة وهي خريطة تيران، وهذا ما رفضه محامي الدولة.

ويأتي هذا خلال نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وكانت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- قد اصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة- وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، في شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن ، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلي.

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