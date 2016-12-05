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تغيب يوسف والي عن محاكمته في قضية أرض البياضية

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تغيب يوسف والي عن محاكمته في قضية أرض البياضية تغيب يوسف والي عن محاكمته في قضية أرض البياضية

يوسف والي – ارشيفية

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة السابق وأحمد عبد الفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض البياضية”.

وكان يوسف والي اتهم ببيع ” أرض جزيرة البياضية” بالأقصر إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وتغيب عن حضور الجلسة كل من حسين سالم ويوسف والى وحضرا عنهما دفاعهما.

وتنازل حسين سالم عن “أرض جزيرة البياضية” موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

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