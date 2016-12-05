اليوم.. وصول أولى رحلات مصر للطيران من مدريد للأقصر تقل 110 سائحا

كتب محمود عبد الغنى

تصل أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مدريد إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم الإثنين، خلال الموسم الشتوي الحالي في اطار اهتمام الشركة الوطنية بتنشيط حركة السياحة الوافدة الي مصر من خلال تسيير رحلات مباشرة من المدن والعواصم الأوروبية الي مدن الجذب السياحي المصرية .

ومن المقرر أن تقلع الرحلة رقم MS 754 من مدريد في تمام الساعة 14:50 لتصل إلى مطار الأقصر الدولى في تمام 20:55، وعلى متنها 110 سائحا، وتأتي رحلة مدريد الأقصر بجانب تشغيل رحلة أسبوعيا مباشرة من لندن واليابان إلى الأقصر .