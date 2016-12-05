زكى بدر بمعرض ملابس جامعة القاهرة مداعبا نصار:مقاس بناطيلى58

كتب ــ أحمد حسنى

داعب الدكتور أحمد زكى بدر الدين، وزير التنمية المحلية، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، خلال افتتاح معرض الجامعة الخيرى للملابس، قائلا: أنت جايب البدل فى المعرض على مقاسك أنت بس، حتى البناطيل دى 56 وأنا مقاسى 58".

كان الدكتور أحمد زكى بدر، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، افتتحوا اليوم معرض الملابس المجانية الذى تنظمه أندية الروتارى والأنرويل للعام الثلاثين على التوالى بالجامعة.

وبدأ المعرض صباح اليوم الاثنين، بالدور الأول بمبنى قاعة الامتحانات بالجامعة، على أن يبدأ الطلاب فى الحصول على القطع المجانية ظهر اليوم، بحد أقصى ثلاث قطع للطالب الواحد.