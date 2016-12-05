السياحة: فحص 1107 سيارة سياحية وإصدار تراخيص 86 فرع شركة

أشار تقرير صادر عن قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة عن شهر نوفمبر الماضى إلى انه تم إصدار86ترخيص لفروع الشركات السياحية، وأن هناك 15 شركة تقدمت بميزانيتها وجارى فحصها حاليا، ، فى الوقت الذى بلغ عدد تراخيص مزاولة المهنة التى تم استخراجها للمرشدين السياحيين 22 ترخيص.

وأشار التقرير إلى أنه تم تجديد 134 ترخيص مزاولة مهنة لمرشدين سياحيين، كما تم فحص 1107 سيارة فحصا سياحياً بكافة المحافظات، وأن عدد السائقين الذين حضروا الدورات التدريبية خلال الشهر لليوم الواحد بلغ 24 متدرب، بينما بلغ عدد السائقين الذين حضروا الدورات التدريبية خلال الشهر للأسبوع 44 متدرب.