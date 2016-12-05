أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السياحة: فحص 1107 سيارة سياحية وإصدار تراخيص 86 فرع شركة

Google+ Print
السياحة: فحص 1107 سيارة سياحية وإصدار تراخيص 86 فرع شركة السياحة: فحص 1107 سيارة سياحية وإصدار تراخيص 86 فرع شركة

يحيى راشد وزير السياحة -أرشيفية

أشار تقرير صادر عن قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة عن شهر نوفمبر الماضى إلى انه تم إصدار86ترخيص لفروع الشركات السياحية، وأن هناك 15 شركة تقدمت بميزانيتها وجارى فحصها حاليا، ، فى الوقت الذى بلغ عدد تراخيص مزاولة المهنة التى تم استخراجها للمرشدين السياحيين 22 ترخيص.

وأشار التقرير إلى أنه تم تجديد 134 ترخيص مزاولة مهنة لمرشدين سياحيين، كما تم فحص 1107 سيارة فحصا سياحياً بكافة المحافظات، وأن عدد السائقين الذين حضروا الدورات التدريبية خلال الشهر لليوم الواحد بلغ 24 متدرب، بينما بلغ عدد السائقين الذين حضروا الدورات التدريبية خلال الشهر للأسبوع 44 متدرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا