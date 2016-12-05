محافظ الشرقية : توسعة كوبري القناطر التسعة بمدينة الزقازيق بتكلفة 8 مليون جنيه

صرح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أنه جاري العمل على قدم وساق لإجراء أعمال التوسعة لكوبري القناطر التسعة الكيلو 36 على بحر مويس داخل مدينة الزقازيق بتكلفة قدرها 8 مليون جنيه …

> أضاف المحافظ أن الهدف من أعمال التوسعات تخفيف الإزدحام والإختناق المروري في هذه المنطقة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة ولربط محوري الزقازيق شرقاً وغرباً …

> وأضح المحافظ أن مديرية الري بالشرقية قد إنتهت من أعمال المجسات وإعداد الدراسات اللازمة مع المختصين من كلية الهندسة جامعة الزقازيق لتوسعة كوبري القناطر التسعة للبدء في أعمال التنفيذ وذلك بعد توفر الإعتماد المالي اللازم للإنتهاء من تنفيذ الكوبري والمقرر 30 /6/2017 …

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ عدداً من المشروعات في قطاع الطرق والكباري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخلق سيولة مرورية جديدة تساهم في حل مشكلة الإزدحام المروري وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولتلبية طموحات المواطنين .