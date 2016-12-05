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السودان يعرض على المستثمرين السعوديين أراضى للزراعة مجانا

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السودان يعرض على المستثمرين السعوديين أراضى للزراعة مجانا السودان يعرض على المستثمرين السعوديين أراضى للزراعة مجانا

>كتبت آمال رسلان

عرض السودان تسهيلات جديدة للمستثمرين السعوديين، الراغبين فى تنفيذ مشروعات زراعية وحيوانية، تصل إلى منح الأرض المستثمر عليها مجانا.

 

وأوضح عبد الحميد موسى كاشا والى ولاية النيل الأبيض فى السودان، أن الولاية تضع كامل قدراتها الاستثمارية، الزراعية منها والحيوانية وبتسهيلات متميزة، أمام المستثمرين السعوديين.

 

ونقلت صحيفة الاقتصادية تصريحات والى النيل الأبيض التى أكد فيها لقائه رجال الأعمال فى غرفة الرياض السعودية الأحد، أن السودان تعد رافدا من روافد التصدير الحيوانى قبيل فترة الحج، مشيرا إلى أن الولاية تملك مساحات شاسعة يمكن أن تعطى بتسهيلات ضخمة قد تصل إلى مجانية منح الأرض المستثمر عليها.

 

وقال الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والى ولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان، إن الولاية تضع كامل قدراتها الاستثمارية الزراعية منها والحيوانية وبتسهيلات متميزة أمام المستثمر السعودى، مشيرا إلى أن الشراكة الاستثمارية مع السعوديين تحمل خصوصية أخوية تجمع الشعبين لكون السودان رافدا من روافد التصدير الحيوانى إبان فترة الحج.

 

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة حمد الشويعر فى اللقاء الذى حضره سفير السودان فى المملكة عبد الباسط السنوسى، إن زيارة الوفد السودانى وبحضور والى ولاية النيل الأبيض يعبر عن رغبة فى تعزيز الشراكة الاستثمارية مع السعوديين، مشيرا إلى أن الجانب السعودى يحمل نفس الرغبة انطلاقا من رؤية المملكة 2030 والتى تحمل للجانب الاستثمارى الزراعى آمالا تحتاج للمزيد من الرعاية والاستثمار الداخلى والخارجى.

 

وأجاب والى النيل الأبيض وعدد من مسئولى الاستثمار والتجارة فى الولاية عن أسئلة الجانب السعودى والتى تمحورت حول البنية التحتية الزراعية فى الولاية ومنها زراعة البرسيم والأعلاف للمواشى وكذلك زراعة القمح، وفى ذلك أشار الجانب السودانى إلى أن الولاية تملك مساحات شاسعة يمكن أن تعطى بتسهيلات ضخمة قد تصل إلى مجانية منح الأرض المستثمر عليها.

 


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