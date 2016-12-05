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وزير الرياضة يحضر تكريم الجزيرة لأبطال الإسكواش

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وزير الرياضة يحضر تكريم الجزيرة لأبطال الإسكواش وزير الرياضة يحضر تكريم الجزيرة لأبطال الإسكواش

>رامي ناجي - أسماء عمر

يشهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خلال زيارته مساء غد الثلاثاء لنادى الجزيرة برئاسة اللواء عاصم عباس رئيس مجلس الإدارة، فعاليات التكريم، التى يقيمها النادى لأبطال وبطلات الإسكواش فى حضور الأستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش وعمرو شبانه المدير الفنى للفريق.

 

ويشمل التكريم كل من نور الشربينى ورنيم الوليلى وأمنية عبد القوى ونوران جوهر بطلات العالم فى الإسكواش الحاصلات على بطولة العالم فى فرنسا منذ يومين بعد تغلبهم على إنجلترا فى المباراة النهائية، وكريم عبد الجواد عضو النادى والحائز على ثلاث بطولات عالمية هى الأهرام ووادى دجلة وقطر وصعوده إلى المركز الثانى فى الترتيب العالمى بعد المصرى محمد الشوربجى، وتكريم خاص للاعبه أمنية عبد القوى بعد تكريمها من الاتحاد الدولى لمشاركتها فى عشر بطولات عالم متتالية.

 

وعلى هامش الاحتفال يكرم النادى أيضاً السيدة نهى عبد الوهاب عضو النادى، بعد فوزها بعضوية اللجنة الفنية للاتحاد الدولى للجمباز.

 

 


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