محمد الغيطي يعرض مقطع فيديو لنائب برلماني يراود سيدة عن نفسها لأداء خدمة لها

شيماء مصطفى

منذ انتخاب البرلمان الحالي وكثير من المشاكل تحيط به من اسقاط عضويات بعض نوابه، وقبول الطعن على البعض الآخر، ونشر صور اباحية لأحد أعضاؤه خلال إحدى جلسات البرلمان وعلى أحد جروباته، وكذلك مشاكل شخصية متعلقة ببعض نوابه والتي بدأت في الظهور مؤخراً مثل ذلك النائب الذي كلف شقيقه بالرد على تليفونات الاعلاميين وبالتعامل مع أهالي الدائرة من خلال التليفونات على أنه هو، وعندما تم مواجهته بذلك كان رده غريب عندما قال أن سيدنا موسى استعان بشقيقه هارون لأنه كان أفصح منه لساناً.

واستمراراً لتلك المشاكل التي يصفها البعض بالمهازل عرض الإعلامي محمد الغيطي، في برنامجه صح النوم الذي يقدمه على قناة LTC الفضائية، مقطع فيديو لنائب برلماني يراود سيدة عن نفسها، وذلك لأداء خدمة لها، وقال الغيطي أنه لن يعرض الفيديو بالكامل كما أنهم كتموا الصوت على بعض أجزاؤه لاحتوائه على بعض الألفاظ الخادشة للحياء.

هذا وقد أكد الغيطي أن هناك تحقيقات سوف تتم مع هذا النائب وسوف يكون مرفق معها ذلك الفيديو، إلا أن العيطي لم يحدد موعد تلك التحقيقات ولا كشف عن اسم ذلك النائب.

شبكةعيونالإخبارية

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