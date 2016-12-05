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وزير الصحة: المستشفيات متهالكة وحالها لا يرضى أى إنسان

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وزير الصحة: المستشفيات متهالكة وحالها لا يرضى أى إنسان وزير الصحة: المستشفيات متهالكة وحالها لا يرضى أى إنسان

للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان

اعترف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بوجود عدد كبير من المستشفيات المتأكلة والمتهالكة ووصل الحال بها” إلى وضع لا يرضى أى انسان”.
> وتابع “أصحاب صفحة علشان لو جه ميتفجأش محقين فيما يعرضوه على صفحاتهم على فيس بوك”.

وقال وزير الصحة والسكان، خلال جولته بمستشفى هيليوبوليس بمصر الجديدة اليوم، أن الوزارة تعمل على تطوير جميع المستشفيات “وهنفاجأ الدنيا بمستوى مستشفياتنا لدينا قوة بشرية هائلة تستطيع فعل المستحيل”.

وأضاف وزير الصحة، أن مستشفى هيليوبوليس تابعة للمؤسسة العلاجية ولها موارد مالية مشيراً الى أن القوات المسلحة قامت بتطوير المستشفى والانفاق عليها من ميزانيتها الخاصة ولم تكلف الوزارة أى موارد مالية .
> ولفت إلى أن تطوير المستشفيات المدرجة ضمن المشروع القومى لتطوير المستشفيات سيكلف الوزارة أكثر من 600 مليون جنيه .

وتابع وزير الصحة: فى ناس بتفرملنا يعنى بتفرمل أى مشروع فى الوزارة وكانت مهمتى أن أتخلص ممن يفرملونى”، مشيراً إلى أن الوزارة أحدثت نقلة كبيرة فى نظم الرعايات العاجلة وآليات تشغيلها.
> وكشف الوزير عن تطوير مستشفى أسبوعياً، مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة فى القطاع الصحى .

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