وزير الصناعة يطالب بالتوسع في زراعة القطن للنهوض بقطاع الغزل والنسيج

المراسل – عمر جمال

انطلق صباح اليوم، المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بأحد فنادق القاهرة، والذى ينظمه الاتحاد المصري للمستثمرين، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعرض فيلم وثائقي عن زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج.

وحضر المؤتمر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، ومحافظو المنوفية والشرقية وكفر الشيخ، ومديرا منظمتي العمل الدولية والعربية بالقاهرة، فضلا عن عدد من كبار المسئولين بقطاعات الزراعة والأقطان وأساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين فى مجالات المؤتمر.

ويستهدف الملتقى مناقشة المشكلات التى تواجه صناعة النسيج فى مصر والحلول المقترحة لها، ويأتي المؤتمر كمبادرة من طرفي الإنتاج “العمال ورجال الأعمال”، فى محاولة منهم لإنقاذ الصناعة والحفاظ على العاملين فيها، خاصة فى ظل وجود رغبة من القيادة السياسية لإنقاذ الصناعة خاصة أن الحكومة لديها خطة لإنشاء ١٠ مناطق صناعية للنسيج على مدار ٣ سنوات.

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي حول صناعة الغزل والنسيج منذ بدايتها في أواخر القرن التاسع عشر حتى الآن، وأسباب تراجع هذه الصناعة للوقوف علي طرق علاجها لتعود كما كانت الركيزة الثابتة للصناعات النسجية، بعد الاهتمام بزراعة القطن.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجاره والصناعه أن الله حبا مصر بالقطن، حتى أصبح علامه مسجله علي مستوى العالم في وقت من الاوقات، مضيفًا أن روشتة علاج الازمه الحاليه تتمثل في التوسع في زراعة القطن طويل التيلة وفتح مجال لاستيراد القطن بناءً علي توصيات وزارة الزراعه.

واضاف “قابيل” أن صناعة الغزل والنسيج تمثل ١٦ % صادرات مصر ويعمل اكثر من مليوني مصري بتلك الصناعه ويلبوا احتياجات ٦٥ قطعه من الملابس الجاهزه.

فيما قال عصام فايد وزير الزراعه، أنه لابد من وضع خريطه طويلة الأجل لزراعه وتطوير البنية التحتية لهذه الصناعه بالشراكه بين الدوله والقطاع الخاص وأيضا تدريب العمال لإعادة هذه الصناعه لمكانتها والنهوض بها.