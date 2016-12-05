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تأجيل محاكمة 3 متهمين في “أحداث بولاق الدكرور” لـ4 فبراير

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تأجيل محاكمة 3 متهمين في “أحداث بولاق الدكرور” لـ4 فبراير تأجيل محاكمة 3 متهمين في “أحداث بولاق الدكرور” لـ4 فبراير

أرشيفية

أجلت محكمة الجنايات ، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة بـ”أحداث بولاق الدكرور” ، لجلسة 4 فبراير.

وجاء تأجيل القضية ، لضم القضية رقم 717 لسنة 2014 والاحراز الموجودة بها مع استمرار حبس المتهمين وامرت المحكمة بضبط واحضار المتهم الثالث ، وتنازل الدفاع عن سماع اقوال شهود الإثبات.

ويٌواجه كلاً من المتهمين عمر أحمد عبد الحافظ عثمان”محبوس” و عمرو أحمد زكي ” محبوس” و طارق عبد الحفيظ ” هارب ” تهماً بتدبير تجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل من عام 2014 و الإنضمام لجماعة محطورة و التعدي على المواطنين و ممتلكاتهم الخاصة ، مما آدى لوفاة موطن و تحطم سيارة.

 

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